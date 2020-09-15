В Конотопе мошенник развел двух школьников на телефоны Конотопские полицейские разоблачили местного жителя в совершении мошенничества в отношении двух школьников.

Это преступление следователи раскрыли в ходе расследования дела о совершении 33-летним конотопчанином ряда краж велосипедов. Как выяснилось, мужчина воспользовался доверчивостью и робостью 13-летних парней и выманил у них мобильные телефоны.

Как рассказал следователям сам правонарушитель, проходя мимо одного из учебных заведений города, он заметил двух парней, которые курили за зданием. Подойдя к ним, он назвался «школьным правоохранителем» и пригрозил, что расскажет родителям о том, что они курят. При этом намекнул, что дело можно «уладить» за 150 гривен. А поскольку такой суммы у ребят не оказалось, предложил им отдать «под залог» свои мобильные телефоны, пока они не найдут денег.

Напуганные дети согласились на его условия и отдали ему свои гаджеты. Когда же об обстоятельствах исчезновения телефонов узнали родители, то сразу сообщили об этом в полицию.

«Сейчас злоумышленник находится под стражей, - говорит Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Следователи решают вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления еще и по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде уплаты штрафа, исправительных работ, ограничения или лишения свободы».

Окончательную точку в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.