У сумского депутата подтвердился COVID-19 Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик сообщил в Фейсбуке, что его тест на коронавирус положительный.

«Друзья спасибо за поддержку! Тест положительный. Поэтому продолжаем бороться с болезнью. Берегите себя», - написал она в Фейсбуке.