У сумского депутата подтвердился COVID-19

«Друзья спасибо за поддержку! Тест положительный. Поэтому продолжаем бороться с болезнью. Берегите себя», - написал она в Фейсбуке.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....
Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....
Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....
По состоянию на 25 сентября в Сумской области 3474 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 25 сентября на Сумщине уже 3474 случая заболевания COVID-19....