В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балкона 25 сентября в 13:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Герасима Кондратьева областного центра.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на балконе третьего этажа. В 13:24 пожарные локализовали пламя, предотвратив его перекидывание непосредственно на квартиру и соседние балконы. В 13:35 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.