В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балкона

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.
По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на балконе третьего этажа. В 13:24 пожарные локализовали пламя, предотвратив его перекидывание непосредственно на квартиру и соседние балконы. В 13:35 - пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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