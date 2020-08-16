На Сумщине ожидают дождливую погоду

26 сентября: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +22 .. + 27 °С.
27 сентября: переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.
28 сентября: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +17 .. + 22 °С.
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