В Сумах открыли первый в области центр дуального образования Сегодня, 25 сентября, на базе Машиностроительного колледжа СумГУ открыли учебно-производственный центр дуальной образования.

Идея создания центра зародилась еще в 2017 году, рассказал директор Машиностроительного колледжа СумГУ Николай Антыков. По случаю 100-летия колледжа и по инициативе группы предприятий АО «Технология» был разработан пилотный проект учебного центра дуального образования на условиях государственно-частного партнерства в сфере образования и науки. После этого получили одобрение от бюджетного комитета Верховной Рады Украины и Министерства образования и науки Украины.

Общая сумма инвестиций в проект составила 15 млн грн, в том числе 2 млн грн было выделено из бюджета Сумской городской территориальной громады.

Первый в регионе центр дуальной образования в настоящее время осуществляет подготовку студентов по специальностям: «Отраслевое машиностроение», «Издательство и полиграфия». В частности, будущие специалисты учатся и уже непосредственно работают в лабораториях по производству бахилов, полимеров, флексорной печати и универсальных станков.