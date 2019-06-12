Управделами исполкома агитирует за мэра Сум в рабочее время

Напомним: сам мэр Сум Александр Лысенко обещал дисциплинарные взыскания своим подчиненным за агитацию в рабочее время. Вероятно, это предупреждение не распространяется на его симпатиков.
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У Сумах спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували набір «агітаторів», ймовірно, до політичної партії «Слуга народу»....
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