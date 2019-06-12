Управделами исполкома агитирует за мэра Сум в рабочее время Управделами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик разместила на своей странице в Фейсбуке скрин о соцопросе (который размещен в газете на правах рекламы) по поводу выборов городского головы в Сумах.

Напомним: сам мэр Сум Александр Лысенко обещал дисциплинарные взыскания своим подчиненным за агитацию в рабочее время. Вероятно, это предупреждение не распространяется на его симпатиков.