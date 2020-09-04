Кто баллотируется в мэры Сум?

В мэры Сум баллотируются (подаем по алфавиту): Вадим Акперов, Владимир Быков, Тамара Ищенко, Александр Кукса, Ирина Купрейчик, Александр Лысенко, Владимир Лободин, Елена Мельник, Татьяна Рябуха, Александр Хоруженко.
Среди партий зарегистрировали в депутаты городского совета списки (подаем по алфавиту): «Батькивщины», «Европейской Солидарности», «За майбутнє», «Нашего края», «Оппозиционной платформы - За жизнь», «Правого сектора», «Пропозиції», «Свободы», «Социалистов», «Силы людей», «Силы и чести», «Слуги народа» и «УДАРа». Документы Аграрной партии городской ТИК будет рассматривать в понедельник, пишет Суспільне.
Управделами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик разместила на своей странице в Фейсбуке скрин о соцопросе (который размещен в газете на...
Об этом стало известно 16 сентября во время партийной конференции «Оппозиционной платформы – За жизнь», на которой произошло выдвижение кандидатов...
У Сумах 6 вересня Сумська міська ТВК утворила 6 територіальних виборчих округів. Утім ухвалити таке рішення членам комісії вдалось не...
У Сумах спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували набір «агітаторів», ймовірно, до політичної партії «Слуга народу»....