Кто баллотируется в мэры Сум? На кресло мэра Сум претендуют 10 кандидатов.

В мэры Сум баллотируются (подаем по алфавиту): Вадим Акперов, Владимир Быков, Тамара Ищенко, Александр Кукса, Ирина Купрейчик, Александр Лысенко, Владимир Лободин, Елена Мельник, Татьяна Рябуха, Александр Хоруженко.

Среди партий зарегистрировали в депутаты городского совета списки (подаем по алфавиту): «Батькивщины», «Европейской Солидарности», «За майбутнє», «Нашего края», «Оппозиционной платформы - За жизнь», «Правого сектора», «Пропозиції», «Свободы», «Социалистов», «Силы людей», «Силы и чести», «Слуги народа» и «УДАРа». Документы Аграрной партии городской ТИК будет рассматривать в понедельник, пишет Суспільне.