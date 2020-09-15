В АО «Сумское МНПО-Инжиниринг» открыли кузнечный цех Накануне профессионального праздника – Дня машиностроителя в АО «СМНПО-Инжиниринг» состоялось открытие возрожденного кузнечного цеха №30. Для работников объединения это событие стало настоящим праздником.

На торжественном открытии присутствовал и Генеральный директор АО «СМНПО-Инжиниринг» Владимир Матвеевич Лукьяненко, который является инициатором возрождения цеха, руководители структурных подразделений предприятия, рабочие.

- Еще вначале прошлого года завод стоял, заказов не было, отопление и газ были отключены. Литейный и кузнечный цеха, которые являются основой производства, были закрыты, а люди уволены. Но шаг за шагом мы начали возрождать предприятие. Запустили уникальный цех №19, который по своей сути является заводом. Запустили литейный цех, где могут отливать различные отливки от мелких до крупных. Позаботились об отоплении в цехах. Сейчас мы занимаемся и производством, и реконструкцией, и техническим перевооружением предприятия. И главное - мы вошли в график по выплате заработной платы, - сказал В.М. Лукьяненко.

Цех №30 был законсервирован в 2010 году из-за недостаточной загрузки и признан нерентабельным по мнению тогдашнего менеджмента предприятия. Больше 10 лет площадку использовали как складское помещение. В настоящее время, в связи с расширением производства, увеличением количества заказов, руководством объединения было принято решение цех возродить. Поковки, которые будут изготавливаться здесь, востребованы не только на «СМНПО-Инжиниринг», но и на других машиностроительных предприятиях нашего региона.

- Мы отремонтировали дырявую крышу, на которой уже начали расти деревья, привели в порядок инженерные коммуникации в цехе, все покрасили, была проведена ревизия и пуско-наладка оборудования, предназначенного для обработки поковок, - рассказал начальник цеха Игнат Черный.

В цехе проведен пробный пуск кузнечного оборудования, одно-, двох- и трех тонных молотов с выполнением произвольных кузнечных операций. Выполнен первый нагрев заготовки в отремонтированных печах. Закуплен и введен в эксплуатацию новый ленточнопильный станок с максимальным диаметром заготовки, которая будет обрабатываться, - 360 мм.

- Для работы в возрожденном цеху принято более 20 специалистов, в том числе и бывших работников цеха, которые потеряли свои рабочие места при его консервации. Сейчас тут трудятся кузнецы, машинисты молота, термисты, машинисты мостового крана. Мы приглашаем к нам на работу всех, у кого есть желание работать, а машиностроительные предприятия Сумщины и других регионов, размещать заказы на высококачественные поковки у нас, - сказал директор заготовительного производства Владимир Одинцов.