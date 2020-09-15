На должность мэра Глухова подали документы 7 кандидатов В ночь на 25 сентября истек срок подачи документов на должность городского головы Глуховской объединенной территориальной громады.

Пакеты документов подали семь кандидатов:

- Александр Буйков от политической партии «Сила и честь»

- Юрий Бурлака от ОПЗЖ

- Надежда Вайло от «Нашего края»

- Игорь Греков от «Слуги народа»

- Мария Коняева от «Пропозиції»

- Анатолий Кебец (самовыдвиженец)

- Виктор Лысенко от «Батьківщини».

В ближайшее время ТИК примет решение о регистрации или в отказе в регистрации кандидатов.

Списки кандидатов в депутаты городского совета подали партии: «Самопомощь», «Удар», «ЕС», «За майбутнє», «Свобода», БЮТ, ОПЗЖ, «Пропозиція», «Наш край», «Слуга народа», «Сила и честь». В городской совет будет избрано 26 депутатов, пишет Неделя.