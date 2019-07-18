На Сумщине тренировались уничтожать русских диверсантов

Стартовали они неделю назад. 24 сентября журналисты Суспільного побывали на одном из заданий, где отрабатывался сценарий, аналогичный захвату Славянска и других городов Донбасса российскими диверсантами в 2014 году, пишет Суспільне.
Задача, которую должны были выполнить резервисты - уничтожить вражескую группу диверсантов, которые движутся из посадке по грунтовой дороге. Перед его выполнением инструктор объясняет действия каждой группы.
Другой группе показывают, как спасать себя в случае ранения - в частности, накладывать себе жгут на поле боя, пока товарищи не вынесли тебя в безопасное место, где есть санинструктор. Почему это важно, потому раненный может прикрывать своих, пока те его выносят из-под обстрела. После теории - практический экзамен. Одни – «диверсанты», другие – должны их ликвидировать. Так моделируют бой, когда применяются взрывные пакеты, петарды и считают и выносят раненых.
«Поскольку Сумщина является пограничной областью, и общая граница с Российской Федерацией более 500 км, для нас важна обучаемость подразделений теробороны, отработки. К этим учениям привлечены простые жители Сумщины, которые приняли решение защищать свой дом, Украину с оружием в руках, если это будет нужно», - говорит офицер Сумского областного военкомата Александр Куришко.
Солдат теробороны Юрий Коваленко вне полигона заведует научно-исследовательским отделом Национального заповедника «Глухов». Сегодня он, по легенде учений – «диверсант». Его задача - незамеченным добраться до стратегического объекта и взорвать его.
«Я три года был волонтером гуманитарной миссии «Черный тюльпан»"- эвакуация «200». Миссия продолжает работать, но уже с 2016 года мы на оккупированной территории не работаем. Возможно, миссия еще вернется туда, но я уже вернусь в другой ипостаси», - говорит Юрий.
Есть здесь и офицеры-учителя. Например, заместитель командира роты Андрей Лисневский работает учителем «Защиты Украины».
«На этих сборах я получу дополнительную информацию, которой потом поделюсь со своими учениками. Кстати, в этом году у десятиклассников по одной девочке из каждого класса решили проходить курсы «Защита Украины» по программе ребят, так что учу их одинаково», - рассказывает Андрей.
Все инструкторы, которые проводят обучение, - с боевым опытом, как инструктор по позывным «Ромео».
«Я участник боевых действий на Востоке страны с 2014 года. Был в Донецком аэропорту, в Иловайске, Дебальцево. Там, где были ожесточенные бои. Я хочу, чтобы наша армия изменилась, чтобы наша страна стала лучше», - говорит инструктор.
Тренировки проходят в рамках Всеукраинских военных учений «Объединенные усилия-2020».
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