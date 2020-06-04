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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:34411

Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)

По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который неадекватно себя вел в одной из многоэтажек на улице Харьковской.

Через несколько минут, прибыв по указанному адресу, инспекторы патрульной полиции действительно увидели мужчину, который выбрасывал вещи из окна квартиры 3-го этажа и выкрикивал непонятные фразы. Попасть внутрь было невозможно, так как он закрылся изнутри. Хозяйка квартиры попросила инспекторов действовать как можно быстрее, ведь не понятно, что в таком состоянии ее брат может натворить.

«Мы не могли до конца понять, что выкрикивает мужчина. К нам доносились обрывки фраз о газе, об угрозах. Также неизвестно было, кто еще находится внутри. Поэтому мы приняли решение вызвать спасателей и с помощью лестницы попасть в квартиру через окно», - рассказывает командир 4-й роты Денис Антощенко.

Уже через несколько минут патрульные поднимались по пожарной лестнице. Открыв окно, их ждала еще одна неожиданность. На кухне сидел пес породы немецкая овчарка. Но тот, видимо, также был напуган действиями своего хозяина и не стал мешать стражам порядка, а даже выполнял их команды.

В это время житель квартиры забаррикадировался в соседней комнате. Когда патрульные попросили его открыть дверь, он начал стучать молотком по стенам. Благодаря слаженным действиям, полицейские быстро открыли дверь, а мужчину задержали.

Кроме беспорядка и разбитой мебели в помещении инспекторы обнаружили множество использованных шприцов с остатками вещества, вероятно, наркотического происхождения, растительное вещество, похожее на «каннабис», устройство для его применения, и таблетки неизвестного происхождения.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, а мужчину передали медикам, которые госпитализировали его в больницу.

Но остался еще один «герой» этой истории - пес Дозор. Родные мужчины попросили устроить его в приют, ведь ухаживать за ним было некому. Поэтому наш патрульный забрал четвероногого себе. Теперь он будет членом любящей и дружной семьи.

Право Патрульная полиция

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