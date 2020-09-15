В Сумах сбили пешеходку Сегодня, 25 сентября, в Сумах на ул. Римского-Корсакова около 19.00 произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi Galant ехал по ул. Римского-Корсакова вниз к ул. Боровой, когда на проезжую часть неожиданно вышла женщина. Водитель пытался избежать столкновения, но оно произошло. Пешеходку с травмами доставили в областную больницу. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского горотдела полиции.