Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:581149

На Сумщине 75 новых случаев коронавируса

На утро 26 сентября на Сумщине уже 3549 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу лабораторный центр подтвердил 75 новых случаев. Один человек умер, - всего 63. Выздоровело 38 человек, - всего 1614. Продолжают болеть 1872.

Всего в Украине зафиксировано 3833 новых случаев (это новый антирекорд!), - всего 195 504. Умерло 76 человек, - всего 3903. Выздоровело 1740, - всего 86 873. Продолжают лечиться 106 468.

Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:52

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 26 сентября в Сумской области 3549 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

У сумского депутата подтвердился COVID-19
Вчера 15:41

У сумского депутата подтвердился COVID-19

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик сообщил в Фейсбуке, что его тест на коронавирус положительный....

Сумской депутат вероятно подхватил COVID-19 (видео)
Вчера 12:49

Сумской депутат вероятно подхватил COVID-19 (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....

Вчера 10:00

В Сумах тянут с открытием ковидных коек: ситуация критическая

Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....

На Сумщине заполнены 45% реанимационных коек для ковидных больных
Вчера 09:53

На Сумщине заполнены 45% реанимационных коек для ковидных больных

Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....

Новости

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:52
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 09:38
На Сумщині вже восьма установа системи правосуддя перейшла під охорону Служби судової охорони
Сегодня 09:07
На Сумщине 75 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:58
В Сумах сбили пешеходку
Вчера 21:59
Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)
Вчера 19:34
На Сумщине тренировались уничтожать русских диверсантов
Вчера 19:16
В Сумской облсовет баллотируются 12 партий
Вчера 18:45
На должность мэра Глухова подали документы 7 кандидатов
Вчера 18:41
В АО «Сумское МНПО-Инжиниринг» открыли кузнечный цех
Вчера 18:31
На Сумщине аферисты-псевдоврачи выманивают у пожилых людей деньги
Вчера 17:50
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Статьи

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Вчера 18:50
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23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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