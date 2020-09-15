На Сумщине 75 новых случаев коронавируса

За пятницу лабораторный центр подтвердил 75 новых случаев. Один человек умер, - всего 63. Выздоровело 38 человек, - всего 1614. Продолжают болеть 1872.
Всего в Украине зафиксировано 3833 новых случаев (это новый антирекорд!), - всего 195 504. Умерло 76 человек, - всего 3903. Выздоровело 1740, - всего 86 873. Продолжают лечиться 106 468.
По состоянию на 26 сентября в Сумской области 3549 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик сообщил в Фейсбуке, что его тест на коронавирус положительный....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....
Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....
Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....