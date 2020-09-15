На Сумщине 75 новых случаев коронавируса На утро 26 сентября на Сумщине уже 3549 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу лабораторный центр подтвердил 75 новых случаев. Один человек умер, - всего 63. Выздоровело 38 человек, - всего 1614. Продолжают болеть 1872.

Всего в Украине зафиксировано 3833 новых случаев (это новый антирекорд!), - всего 195 504. Умерло 76 человек, - всего 3903. Выздоровело 1740, - всего 86 873. Продолжают лечиться 106 468.