Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция) Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима».

Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков. Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранных очка, у херсонцев - 15. За команду гостей играет лучший футзалист прошлого сезона в Украине, воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.