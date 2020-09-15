Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38261

Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 26 сентября, в 13.00, АФФК «Сумы» начнет матч 6-го тура Экстра-лиги против херсонского «Продэксима».

Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков.

Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранных очка, у херсонцев - 15.

За команду гостей играет лучший футзалист прошлого сезона в Украине, воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

Спорт Анонс АФФК Сумы Онлайн-трансляция Футзал

По тематике

Сумские футзалисты узнали соперников в Кубке Украины
Вчера 11:51

Сумские футзалисты узнали соперников в Кубке Украины

Сегодня, 24 сентября, в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка первого и второго предварительных этапов Кубка Украины по футзалу....

Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму
24.09.2020 08:32

Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму

Суми долучаються до святкування Всесвітнього дня туризму та пропонують активності для сумчан....

В Сумы едет чемпион
23.09.2020 09:22

В Сумы едет чемпион

АФФК «Сумы» примет «Продэксим» в субботу....

«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины
23.09.2020 08:38

«Сумы» примут на «Юбилейном» чемпиона Днепропетровщины

Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу,...

21.09.2020 13:50

Сумские футзалисты потерпели обидное поражение в Харькове

В матче 5-го тура Экстра-лиги подопечные АФФК «Сумы» минимально уступили «Монолиту-Viva Cup»3:4....

Новости

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:52
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 09:38
На Сумщині вже восьма установа системи правосуддя перейшла під охорону Служби судової охорони
Сегодня 09:07
На Сумщине 75 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:58
В Сумах сбили пешеходку
Вчера 21:59
Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)
Вчера 19:34
На Сумщине тренировались уничтожать русских диверсантов
Вчера 19:16
В Сумской облсовет баллотируются 12 партий
Вчера 18:45
На должность мэра Глухова подали документы 7 кандидатов
Вчера 18:41
В АО «Сумское МНПО-Инжиниринг» открыли кузнечный цех
Вчера 18:31
На Сумщине аферисты-псевдоврачи выманивают у пожилых людей деньги
Вчера 17:50
view counter

Статьи

Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
Вчера 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.