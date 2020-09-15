Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)

Игра пройдет в спортивном комплексе Сумского государственного педагогического университета без болельщиков.
Напомним, после пяти сыгранных матчей в активе подопечных Ивана Скицко четыре набранных очка, у херсонцев - 15.
За команду гостей играет лучший футзалист прошлого сезона в Украине, воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.
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