На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 75 человек (Сумы - 51, Ахтырка - 3, Глухов - 1, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3 , Лебединский р-н - 3, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 63 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1614 человек, из них за минувшие сутки - 38 (Сумы - 5, Конотоп - 9, Ахтырка - 1, Глухов - 2, Белопольский р-н - 2, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 3, Недригайловский р-н - 4, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 3, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 4).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2075 случаев заболевания, в Сумском районе - 225, Белопольский район - 107, Бурынский район – 22, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 30, Глуховский район – 22, г. Конотоп - 189, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 37, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 58, Лебединский р-н - 6, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 80, г. Ахтырка - 96, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 104, Роменский район - 56, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 89, г. Шостка - 97, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 5.
На утро 26 сентября на Сумщине уже 3549 случаев заболевания COVID-19....
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