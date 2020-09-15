Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео) Показал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, у которого подтвердили COVID-19 25 сентября.

«Как берется тест ПРЛ на COVID-19.

Все совсем просто и довольно быстро.

Сегодня брали тест на дому у моей жены и детей (6 лет и 6 месяцев).

После вчерашней публикации ко мне поступило множество обращений и звонков.

Многие люди отписались, что уже переболели или находятся на завершающей стадии лечения.

Думаю, что нам всем с этим вирусом еще долго бороться.

Решил начать информационную компанию, как оно жить с COVID-19.

Поэтому в зависимости от самочувствия буду писать коротенькие посты о моем состоянии.

Завтра опишу, как это начиналось у меня.

Сегодня видос, как ищут вирус у людей

Спасибо всем за поддержку.

Берегите себя, носите маски, дезинфицируют руки, держите дистанцию, избегайте мест скопления людей», - написал он в Фейсбуке.