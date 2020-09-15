Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео)

«Как берется тест ПРЛ на COVID-19.
Все совсем просто и довольно быстро.
Сегодня брали тест на дому у моей жены и детей (6 лет и 6 месяцев).
После вчерашней публикации ко мне поступило множество обращений и звонков.
Многие люди отписались, что уже переболели или находятся на завершающей стадии лечения.
Думаю, что нам всем с этим вирусом еще долго бороться.
Решил начать информационную компанию, как оно жить с COVID-19.
Поэтому в зависимости от самочувствия буду писать коротенькие посты о моем состоянии.
Завтра опишу, как это начиналось у меня.
Сегодня видос, как ищут вирус у людей
Спасибо всем за поддержку.
Берегите себя, носите маски, дезинфицируют руки, держите дистанцию, избегайте мест скопления людей», - написал он в Фейсбуке.
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