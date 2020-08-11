На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража

На место происшествия выезжал 36-й государственный пожарно-спасательный пост.
Как стало известно, хозяин гаража на улице проводил сварочные работы в автомобиле «Chevrolet Lacetti». Он ушел по делам, а когда вернулся, уже происходило горение в салоне автомобиля. Огонь распространился на гараж.
Прибывшие по вызову спасатели локализовали пожар в 14:21, в 15:22 - ликвидировали. В результате пожара повреждены легковой автомобиль, кровля и ворота гаража по всей площади.
Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.
Спасатели призывают граждан буди сознательными и ответственно относиться к выполнению элементарных требований пожарной безопасности.
24 сентября в 2:22 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре на пр. М.Лушпы горит легковой автомобиль Nissan....
Пожарные спасли 20 т кукурузного зерна, укрощая возгорание полуприцепа грузовика....
21 сентября в 8:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Opel Kadett по ул. Казацкая...
Спасатели ликвидировали возгорание двух транспортных средств....
10 августа в 21:39 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на ул. Матросова в с....