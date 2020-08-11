Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13155

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража

25 сентября в 13:28 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Крамчанка Великописаревского района горит гараж, а рядом с ним автомобиль.

На место происшествия выезжал 36-й государственный пожарно-спасательный пост.

Как стало известно, хозяин гаража на улице проводил сварочные работы в автомобиле «Chevrolet Lacetti». Он ушел по делам, а когда вернулся, уже происходило горение в салоне автомобиля. Огонь распространился на гараж.

Прибывшие по вызову спасатели локализовали пожар в 14:21, в 15:22 - ликвидировали. В результате пожара повреждены легковой автомобиль, кровля и ворота гаража по всей площади.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Спасатели призывают граждан буди сознательными и ответственно относиться к выполнению элементарных требований пожарной безопасности.

Общество Пожар авто

По тематике

Сумские пожарные показали, как тушили поджог авто (видео)
24.09.2020 11:11

Сумские пожарные показали, как тушили поджог авто (видео)

24 сентября в 2:22 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре на пр. М.Лушпы горит легковой автомобиль Nissan....

На Сумщине загорелся грузовик с 20 тоннами кукурузы (видео)
23.09.2020 14:30

На Сумщине загорелся грузовик с 20 тоннами кукурузы (видео)

Пожарные спасли 20 т кукурузного зерна, укрощая возгорание полуприцепа грузовика....

В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
22.09.2020 12:23

В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

21 сентября в 8:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Opel Kadett по ул. Казацкая...

Появилось видео тушения пожара в сумской маршрутке
10.09.2020 12:31

Появилось видео тушения пожара в сумской маршрутке

Спасатели ликвидировали возгорание двух транспортных средств....

11.08.2020 10:34

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

10 августа в 21:39 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на ул. Матросова в с....

Новости

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:52
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Правоохранители Сумщины провели тактико-специальные учения в суде (видео)
Сегодня 13:25
В Україні сьогодні день жалоби
Сегодня 13:17
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража
Сегодня 13:13
Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео)
Сегодня 13:06
Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 09:38
На Сумщині вже восьма установа системи правосуддя перейшла під охорону Служби судової охорони
Сегодня 09:07
На Сумщине 75 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:58
В Сумах сбили пешеходку
Вчера 21:59
Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)
Вчера 19:34
На Сумщине тренировались уничтожать русских диверсантов
Вчера 19:16
view counter

Статьи

Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
Вчера 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.