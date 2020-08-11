На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража 25 сентября в 13:28 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в с. Крамчанка Великописаревского района горит гараж, а рядом с ним автомобиль.

На место происшествия выезжал 36-й государственный пожарно-спасательный пост.

Как стало известно, хозяин гаража на улице проводил сварочные работы в автомобиле «Chevrolet Lacetti». Он ушел по делам, а когда вернулся, уже происходило горение в салоне автомобиля. Огонь распространился на гараж.

Прибывшие по вызову спасатели локализовали пожар в 14:21, в 15:22 - ликвидировали. В результате пожара повреждены легковой автомобиль, кровля и ворота гаража по всей площади.

Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Спасатели призывают граждан буди сознательными и ответственно относиться к выполнению элементарных требований пожарной безопасности.