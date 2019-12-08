Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17161

В Україні сьогодні день жалоби

Президент України Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою військового літака Ан-26.

«У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби», – йдеться в указі № 410/2020 .

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

Общество Траур

По тематике

27.02.2020 12:47

В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы

В ближайшую субботу, 29 февраля, в Шостке планировалось проведение городского праздника Масленицы....

Во вторник в Шостке объявили день траура
27.01.2020 18:03

Во вторник в Шостке объявили день траура

28 января в городе Шостка объявлен днем траура в связи гибелью в зоне проведения операции объединенных сил защитника Украины, командира...

В Украине объявлен день траура
09.01.2020 08:55

В Украине объявлен день траура

Президент Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране, в...

08.12.2019 09:20

Через траур у Сумах скасували поліцейську акцію

Заплановані на сьогодні, з 11:00 до 13:00 на площі Незалежності в Сумах заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти...

Всеукраинский траур объявили из-за смертельного пожара в колледже Одессы
08.12.2019 09:14

Всеукраинский траур объявили из-за смертельного пожара в колледже Одессы

В Украине объявили траур из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в котором погибли восемь человек....

Новости

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:52
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
Правоохранители Сумщины провели тактико-специальные учения в суде (видео)
Сегодня 13:25
В Україні сьогодні день жалоби
Сегодня 13:17
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля и гаража
Сегодня 13:13
Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео)
Сегодня 13:06
Матч сумских футзалистов с чемпионом Украины можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 09:38
На Сумщині вже восьма установа системи правосуддя перейшла під охорону Служби судової охорони
Сегодня 09:07
На Сумщине 75 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:58
В Сумах сбили пешеходку
Вчера 21:59
Сумские патрульные задержали наркомана, который угрожал взорвать квартиру (видео)
Вчера 19:34
На Сумщине тренировались уничтожать русских диверсантов
Вчера 19:16
view counter

Статьи

Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
Вчера 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.