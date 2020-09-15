Правоохранители Сумщины провели тактико-специальные учения в суде (видео) Полицейские Главного управления Национальной полиции области совместно с сотрудниками территориального управления Службы судебной охраны и военнослужащими Нацгвардии отрабатывали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе проведения судебных процессов и в случае обострения обстановки в зале судебного заседания.

Занятия проходили на базе Заречного районного суда. Главной целью учений был обмен опытом с коллегами различных служб и налаживание взаимодействия в выполнении поставленных служебных задач.

«Сегодня мы отрабатывали действия правоохранителей во время проведения резонансных судебных заседаний и в случае обострения обстановки на территории судебного учреждения, - комментирует Андрей Ивашина, вр.и.о. начальника территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области. - Особое внимание уделили вопросам относительно действий во время проявления массового неповиновения в зале судебного заседания и порядка действий в случае возникновения массовых беспорядков перед зданием суда».

По мнению руководителей задействованных служб, правоохранители продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, а также показали уверенные и решительные действия при блокировании посторонними лицами выезда из судебного учреждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.