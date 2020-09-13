Сумские футзалисты дома уступили чемпиону

Дублем в составе гостей отличился Клаудиньо, еще по голу в свой актив записали Зварыч, Волков, воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, Моспан и Скорый. Мяч престижа у сумчан на счету Василия Кефы.
Остальные игры:
«Энергия» (Львов) 3-2 «Сокол» (Хмельницкий)
«ХИТ» (Киев) 8-5 «Монолит-Viva Cup» (Харьков)
«ИнБев» (Житомир) 1-4 «Ураган» (Ивано-Франковск)
«ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка) 2-4 «Кардинал-Ривне» (Ривне)
После этого матча херсонцы на первом место в турнирной таблице со 100% результатом – 18 очков, дальше – «Энергия» - 16, «Ураган» - 13… АФФК «Сумы» с 4 баллами делит 6-10 места.
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