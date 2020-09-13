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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25153

Сумские футзалисты дома уступили чемпиону

В матче 6-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» дома уступила действующему чемпиону страны – херсонскому «Продэксиму» 1:7.

Дублем в составе гостей отличился Клаудиньо, еще по голу в свой актив записали Зварыч, Волков, воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, Моспан и Скорый. Мяч престижа у сумчан на счету Василия Кефы.

Остальные игры:

«Энергия» (Львов) 3-2 «Сокол» (Хмельницкий)

«ХИТ» (Киев) 8-5 «Монолит-Viva Cup» (Харьков)

«ИнБев» (Житомир) 1-4 «Ураган» (Ивано-Франковск)

«ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Николаевка) 2-4 «Кардинал-Ривне» (Ривне)

После этого матча херсонцы на первом место в турнирной таблице со 100% результатом – 18 очков, дальше – «Энергия» - 16, «Ураган» - 13… АФФК «Сумы» с 4 баллами делит 6-10 места.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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