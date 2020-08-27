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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44208

Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины

В Чернигове завершился чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 26 сентября, прошла последняя гонка – смешанная эстафета. Ее выиграла сборная Тернопольщины, а в ее составе уроженка Сум Анастасия Меркушина. Второе место у наших Анны Кривонос, Анастасии Дидоренко, Евгения Ивченко и Романа Боровика. Еще две сумские команды взяли 6-е и 7-е места.

Спорт Летний биатлон

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В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины
23.09.2020 17:56

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону....

Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины
22.09.2020 15:57

Сумской биатлонист с «серебром» чемпионата Украины

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Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины
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Сумские биатлонисты в призах на чемпионате Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юношей и девушек памяти ЗТУ Б.М. Зорина....

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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