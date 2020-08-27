Сумские биатлонисты с «серебром» чемпионата Украины

Сегодня, 26 сентября, прошла последняя гонка – смешанная эстафета. Ее выиграла сборная Тернопольщины, а в ее составе уроженка Сум Анастасия Меркушина. Второе место у наших Анны Кривонос, Анастасии Дидоренко, Евгения Ивченко и Романа Боровика. Еще две сумские команды взяли 6-е и 7-е места.
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