«Альянс» с Сумщины впервые проиграл в первой лиге Сегодня, 26 сентября, проходит 4-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» встречался в гостях с волочиским «Агробизнесом». Хозяева открыли счет на 41й минуте – отличился Сергей Петров. На 70-й минуте гости сравняли – забил Илья Зубков. На 85-й минуте хозяева снова вышли вперед благодаря голу Игоря Курило. До конца игры «Альянс» пытался отыграться, но не получилось 2:1.

Это было первое поражение липоводолинцев в первой лиге. На их счету по-прежнему 7 очков и пока третье место, но еще не закончились три матча…