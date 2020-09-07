«Альянс» с Сумщины впервые проиграл в первой лиге

Липоводолинский «Альянс» встречался в гостях с волочиским «Агробизнесом». Хозяева открыли счет на 41й минуте – отличился Сергей Петров. На 70-й минуте гости сравняли – забил Илья Зубков. На 85-й минуте хозяева снова вышли вперед благодаря голу Игоря Курило. До конца игры «Альянс» пытался отыграться, но не получилось 2:1.
Это было первое поражение липоводолинцев в первой лиге. На их счету по-прежнему 7 очков и пока третье место, но еще не закончились три матча…
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