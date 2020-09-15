На мэра Тростянца идет 6 кандидатов

24 сентября был последний день подачи документов на участие в выборах, пишет Тростянец.инфо. На должность городского головы баллотируется 6 кандидатов:
1) Бова Юрий Анатольевич, партия "Сила Людей" - мэр Тростянецкой громады
2) Бурлака Владимир Николаевич, партия "Слуга народа" - глава Тростянецкой районной государственной администрации
3) Водопьян Евгений Вячеславович партия "Пропозиція" - оператор ЧАО "Монделис Украины"
4) Заяц Оксана Юрьевна, партия "ОПЗЖ" – предприниматель, экс-заммэра Тростянца
5) Зорина Любовь Николаевна, партия "Батькивщина" - Печинская сельская голова
6) Мирошниченко Николай Васильевич, партия "Наш край" - предприниматель