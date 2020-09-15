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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На мэра Тростянца идет 6 кандидатов

25 октября состоятся местные выборы, на которых будет избран депутатский корпус Тростянецкого городского совета и глава громады.

24 сентября был последний день подачи документов на участие в выборах, пишет Тростянец.инфо. На должность городского головы баллотируется 6 кандидатов:

1) Бова Юрий Анатольевич, партия "Сила Людей" - мэр Тростянецкой громады

2) Бурлака Владимир Николаевич, партия "Слуга народа" - глава Тростянецкой районной государственной администрации

3) Водопьян Евгений Вячеславович партия "Пропозиція" - оператор ЧАО "Монделис Украины"

4) Заяц Оксана Юрьевна, партия "ОПЗЖ" – предприниматель, экс-заммэра Тростянца

5) Зорина Любовь Николаевна, партия "Батькивщина" - Печинская сельская голова

6) Мирошниченко Николай Васильевич, партия "Наш край" - предприниматель

Политика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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