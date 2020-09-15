На мэра Тростянца идет 6 кандидатов 25 октября состоятся местные выборы, на которых будет избран депутатский корпус Тростянецкого городского совета и глава громады.

24 сентября был последний день подачи документов на участие в выборах, пишет Тростянец.инфо. На должность городского головы баллотируется 6 кандидатов: 1) Бова Юрий Анатольевич, партия "Сила Людей" - мэр Тростянецкой громады 2) Бурлака Владимир Николаевич, партия "Слуга народа" - глава Тростянецкой районной государственной администрации 3) Водопьян Евгений Вячеславович партия "Пропозиція" - оператор ЧАО "Монделис Украины" 4) Заяц Оксана Юрьевна, партия "ОПЗЖ" – предприниматель, экс-заммэра Тростянца 5) Зорина Любовь Николаевна, партия "Батькивщина" - Печинская сельская голова 6) Мирошниченко Николай Васильевич, партия "Наш край" - предприниматель