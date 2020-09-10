ФК «Сумы» обыграл чемпиона Днепропетровщины Второй домашний матч чемпионата Украины по футболу среди любительских команд ФК «Сумы» сыграл с ФК «Скорук» (Днепропетровская область) в субботу, 26 сентября.

Со счетом 1:0 победили «горожане». Автор гола - Вадим Шаврин (6-я минута).

Перед матчем участники матча и болельщики минутой молчания почтили память погибших вчера в Чугуеве военнослужащих и курсантов Воздушных сил Украины. На матч команда вышла в траурных повязках.

После 4 туров у «сумчан» 6 очков и 6-е место (из 11) в группе 3.

ФК «Тростянец» сыграет свой матч с лидером группы ФК «Вовчанск» сегодня.