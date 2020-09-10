ФК «Сумы» обыграл чемпиона Днепропетровщины

Со счетом 1:0 победили «горожане». Автор гола - Вадим Шаврин (6-я минута).
Перед матчем участники матча и болельщики минутой молчания почтили память погибших вчера в Чугуеве военнослужащих и курсантов Воздушных сил Украины. На матч команда вышла в траурных повязках.
После 4 туров у «сумчан» 6 очков и 6-е место (из 11) в группе 3.
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