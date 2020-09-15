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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1638

«Виктория» с Сумщины продолжает лидировать в чемпионате Украины

26 сентября николаевская команда принимала киевский клуб «Єдність».

Погодные условия с первых минут встречи вносили свои коррективы в игру. Сильный ветер подыграл гостям на 12-й минуте, загнав мяч после удара киевлянина Дмитрия Ковтуна в ворота «Виктории». Однако, побеждая непогоду, хозяева отыгрались спустя 10 минут. Сначала Андрей Кузьмин, а спустя 2 минуты Вячеслав Акимов вывели команду вперед. Во втором тайме наш Андрей Кузьмин прошел всю защиту соперников и забил третий гол (50-я минута), а четвертый достался Вячеславу Акимову (55). Но, допустив ошибку в защите, футболисты «Виктории» позволили киевлянам отыграть один мяч на 59-й минуте - Вояновский.

На этом счет стабилизировалось - 4:2.

После 4 туров у «Виктории» максимум – 12 очков и первое место в группе 2.

Спорт Виктория Николаевка Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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