Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53412

На Сумщине 3672 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 27 сентября в Сумской области 3672 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 123 человек - новый антирекорд (Сумы - 65, Шостка - 6, Конотоп – 18, Глухов - 1, Лебедин – 14, Белопольский р-н - 8, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Лебединский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 63 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1614 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2140 случаев заболевания, в Сумском районе - 226, Белопольский район - 115, Бурынский район – 22, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 31, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 207, Конотопский район - 60, Краснопольский р-н - 40, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 72, Лебединский р-н - 7, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 80, г. Ахтырка - 96, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 104, Роменский район - 58, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 89, г. Шостка - 103, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине обновился суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 09:22

На Сумщине обновился суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

На утро 27 сентября на Сумщине уже 3672 случаев заболевания COVID-19....

Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео)
Вчера 13:06

Как в Сумах берут тест на коронавирус в домашних условиях (видео)

Показал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, у которого подтвердили COVID-19 25 сентября....

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:52

На Сумщине уже 3549 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 26 сентября в Сумской области 3549 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 75 новых случаев коронавируса
Вчера 08:58

На Сумщине 75 новых случаев коронавируса

На утро 26 сентября на Сумщине уже 3549 случаев заболевания COVID-19....

У сумского депутата подтвердился COVID-19
25.09.2020 15:41

У сумского депутата подтвердился COVID-19

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик сообщил в Фейсбуке, что его тест на коронавирус положительный....

view counter

Статьи

Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.