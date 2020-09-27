На Сумщине 3672 случая коронавируса: подробности По состоянию на 27 сентября в Сумской области 3672 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 123 человек - новый антирекорд (Сумы - 65, Шостка - 6, Конотоп – 18, Глухов - 1, Лебедин – 14, Белопольский р-н - 8, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 3, Лебединский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Шосткинский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 63 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1614 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2140 случаев заболевания, в Сумском районе - 226, Белопольский район - 115, Бурынский район – 22, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 31, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 207, Конотопский район - 60, Краснопольский р-н - 40, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 72, Лебединский р-н - 7, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 80, г. Ахтырка - 96, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 104, Роменский район - 58, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 89, г. Шостка - 103, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.