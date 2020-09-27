В Сумах на пожаре пожарные спасли мужчину 26 сентября в 14:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Мира областного центра.

На тушение направили отделения дежурных караулов 2-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на балконе 9-го этажа. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в задымленном помещении был обнаружен муж хозяйки, которого спасатели немедленно вывели в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В 14:22 с помощью автолестницы пожарные локализовали возгорание и предотвратили опасность переброски пламени непосредственно на квартиру. В 14:27 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожность при курении, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.