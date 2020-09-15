На Сумщине сельские пожарные ликвидировали масштабный пожар (видео) 26 сентября в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по ул.Береговая с. Перекоповка Роменского района горит летняя кухня и хозяйственное сооружение.

До ликвидации данного пожара привлекались 4 местные пожарные команды из сел Перекоповка, Андрияшивка, Анастасовка и Василевка.

Уже через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент горела кровля летней кухни и хозяйственной постройки по всей площади. Возникла угроза опрокидывания огня на жилой дом и другие хозяйственные постройки.

В 18:45 пожар был локализован, а в 20:52 - ликвидировали и не допустили ее распространению.

Причина пожара устанавливается.