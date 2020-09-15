На Сумщине сельские пожарные ликвидировали масштабный пожар (видео)

До ликвидации данного пожара привлекались 4 местные пожарные команды из сел Перекоповка, Андрияшивка, Анастасовка и Василевка.
Уже через 4 минуты после вызова пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент горела кровля летней кухни и хозяйственной постройки по всей площади. Возникла угроза опрокидывания огня на жилой дом и другие хозяйственные постройки.
В 18:45 пожар был локализован, а в 20:52 - ликвидировали и не допустили ее распространению.
Причина пожара устанавливается.
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