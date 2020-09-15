Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

По вызову выезжал дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, возгорание обнаружила соседка в тот момент, когда огонь полностью охватил деревянную веранду. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия спасателей огонь успел перекинуться по деревянной обшивке на кровлю здания. Возникла угроза распространения огня на всю дом.
В 3:23 пожар удалось локализовать, в 5:32 - ликвидировать и спасти жилой дом.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
Всего на место происшествия работало 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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