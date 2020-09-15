Кто идет на мэра Ромен?

- Людмила Колесник - выдвинута от Сумской областной организации ПП «Слуга Народу»
- Олег Стогний - выдвинут от Сумской областной организации ПП «НАШ КРАЙ»
- Сергей Гаврась - выдвинут от Роменской городской организации Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ)
- Артем Литвиненко - выдвинут от Сумской областной организации ПП «Сила и Честь»
- Юлия Магденко - выдвинута от Сумской областной организации ПП «ПРАВЫЙ СЕКТОР»
- Валерий Билоха - самовыдвиженец
- Сергей Салатун - самовыдвиженец
- Серик Виктор - самовыдвиженец
- Виталий Коломиец - самовыдвиженец
- Николай Картавый - самовыдвиженец
- Николай Гладкий - самовыдвиженец