На Сумщине правоохранители остановили контрабандистов с 600 кг красной икрой на миллионы гривен

Одна из них - «Toyota Prado» украинской регистрации, другая - грузовая «ГАЗель» без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины. Этими автомобилями они незаконно пересекли границу с территории России, чтобы переместить товары в Украину.
Осмотрев транспортные средства, правоохранители в кузове автомобиля «ГАЗель» обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. А во время проверки автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.
За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на обоих правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» УК.
Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма оценки которого составила около 2 миллионов гривен, доставлены в пограничное подразделение и будут переданы работникам таможенной службы.
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