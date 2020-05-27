На Сумщине нашли контрабанду косметики и табачных смесей на миллион В ходе реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений, пограничный патруль неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середина-Будском районе, обнаружил 34 коробки с товарами российского происхождения.

В 29 коробках находились различные косметические средства, а в остальных четырех - табачная смесь для кальяна. Предварительно установлено, что обнаруженные товары были незаконно перемещены с территории России на территорию Украины. Сейчас груз, ориентировочная сумма оценки которого составила около 1 миллиона гривен, доставлен в пограничное подразделение и будет передан работникам Государственной фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.