На Сумщине нашли контрабанду косметики и табачных смесей на миллион

В 29 коробках находились различные косметические средства, а в остальных четырех - табачная смесь для кальяна.
Предварительно установлено, что обнаруженные товары были незаконно перемещены с территории России на территорию Украины.
Сейчас груз, ориентировочная сумма оценки которого составила около 1 миллиона гривен, доставлен в пограничное подразделение и будет передан работникам Государственной фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.
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