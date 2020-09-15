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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:30234

В Бурыни пожарные тушили возгорание сухой растительности рядом с электроподстанцией

26 сентября пожарно-спасательные подразделения семь раз привлекались к ликвидации пожаров сухой растительности на территории области.

Такие возгорания были зафиксированы в Конотопе, Роменском, Сумском районах, городах Бурынь и Сумы.

Среди прочего в 11:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе ул. Независимости в г. Бурынь. На тушение направили отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил площадь около 300 кв. м и начал распространяться на территорию расположенной рядом электроподстанции напряжением 35/10 кВ. В 12:03 пожарные локализовали возгорание и предотвратили опасность от оборудования и зданий электроподстанций. В 12:20 пожар был ликвидирован.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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