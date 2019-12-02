В Сумах провели чемпионат города по тхеквондо 25-26 сентября в манеже СумГУ прошёл открытый чемпионат города Сумы «Sumy Open Cup».

В Сумы приехало около 200 спортсменов из 5 областей. По итогу турнира сумская команда ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» заняла второе общекомандное место (среди 16 команд), завоевав 12 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Лучшими спортсменами в своих возрастных категориях стали Бойко Лина, Захаркин Макар и Нефёдова Варя. Лучшим тренером стал Александр Хоменко (среди 23 тренеров). Среди областей Сумщина вторая, уступив только Харьковщине. Лучшим среди команд была также харьковская КДЮСШ №2. Еще один сумской клуб «Десятка» (тренер Михаил Турута) занял 12-е место – 2 серебра и 1 бронза.