В Сумах провели чемпионат города по тхеквондо

В Сумы приехало около 200 спортсменов из 5 областей. По итогу турнира сумская команда ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» заняла второе общекомандное место (среди 16 команд), завоевав 12 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Лучшими спортсменами в своих возрастных категориях стали Бойко Лина, Захаркин Макар и Нефёдова Варя. Лучшим тренером стал Александр Хоменко (среди 23 тренеров). Среди областей Сумщина вторая, уступив только Харьковщине. Лучшим среди команд была также харьковская КДЮСШ №2. Еще один сумской клуб «Десятка» (тренер Михаил Турута) занял 12-е место – 2 серебра и 1 бронза.
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