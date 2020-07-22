В ТОП-200 украинских всего 4 школы с Сумщины

Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Украины по итогам ВНО 2020 года.
По рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы, в Украине лидирует Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко – 169,7 (средний балл ВНО 183,4). Лучшая из сумских школ на 49-ом месте – Сумская классическая гимназия – 152,1 (168,7). На 156-ом месте Сумская школа № 10 – 145 (163,4). На 184-ом – Сумская гимназия № 1 – 143,9 (161). На 198-ом - Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей – 143,3 (161,8 ).
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