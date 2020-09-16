Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:081382

В Сумах за день выявили больше сотни случаев коронавируса – очередной рекорд

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За первые 4 месяца пандемии COVID-19 выявили у 1018 горожан, а за последние три недели, в сентябре, количество заболевших увеличилось на 1224 случая. За последние сутки подтверждено наибольшее количество случаев за весь период – 103 человека. Выздоровело 13 человек. Умерших не зарегистрировано. На лечении 1506 больных. Всего 711 человек выздоровели – 32%. Всего за весь период заболело 148 детей, 43 выздоровели. Заболело 115 медработников, 54 уже выздоровели.

За прошлую неделю в Сумах умерло 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (на предыдущей 5). Всего 25 человек умерло.

Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:01

На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 28 сентября в Сумской области 3813 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумы хотят купить ПЦР-лабораторию
Сегодня 08:56

Сумы хотят купить ПЦР-лабораторию

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сегодня 08:47

На Сумщине тоже обновился суточный рекорд по коронавирусу

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сегодня 08:29

В Сумах коронавирус забирает молодых

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сегодня 08:23

В Сумах количество новых случаев COVID-19 растет быстрее, чем по области

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 10:01
Серед загиблих курсантів під Чугуєвом житель Сумщини
26.09.2020 19:05
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
24.09.2020 20:42
В Сумах презентовали аудиогид и мобильное приложение «Достопримечательности Сумщины»
Сегодня 11:36
Протесты в Беларуси задерживают поставку троллейбусов в Сумы
Сегодня 11:27
Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины по фунакоши шотокан каратэ
Сегодня 11:14
Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме
Сегодня 10:58
Мэр Сум продолжает раздавать обещания
Сегодня 10:48
В Сумах водоканал «изощренно пытает» работников КСПУ
Сегодня 10:36
В Сумах провели чемпионат города по тхеквондо
Сегодня 10:32
В Сумах СБУ раскрыла хищение средств, выделенных на реконструкцию фонтана в детском парке
Сегодня 10:03
В ТОП-200 украинских всего 4 школы с Сумщины
Сегодня 09:47
view counter

Статьи

Збори терборони на Сумщині успішно завершені
Сегодня 09:54
Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
25.09.2020 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.