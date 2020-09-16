В Сумах за день выявили больше сотни случаев коронавируса – очередной рекорд Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За первые 4 месяца пандемии COVID-19 выявили у 1018 горожан, а за последние три недели, в сентябре, количество заболевших увеличилось на 1224 случая. За последние сутки подтверждено наибольшее количество случаев за весь период – 103 человека. Выздоровело 13 человек. Умерших не зарегистрировано. На лечении 1506 больных. Всего 711 человек выздоровели – 32%. Всего за весь период заболело 148 детей, 43 выздоровели. Заболело 115 медработников, 54 уже выздоровели.

За прошлую неделю в Сумах умерло 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (на предыдущей 5). Всего 25 человек умерло.