В Сумах 10 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больнице Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня в городских больницах на лечении 55 человек в 5-й горбольнице, из них 12 в отделении интенсивной терапии, 10 на кислородной поддержке, двое больных на аппаратах ИВЛ. Всего 24 человек с подтвержденной коронавирусной болезнью. В детской горбольнице на лечении на сегодня 22 ребенка, 10 из них с подтвержденным диагнозом и 12 человек с подозрением. Один ребенок в отделении интенсивной терапии.

Всего за весь период заболело 148 детей, 43 выздоровели.