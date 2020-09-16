В Сумах количество новых случаев COVID-19 растет быстрее, чем по области Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- В Сумской области на прошлой неделе заболело на 22% больше, чем на предыдущем – 696 человек. Из них жителей Сум 465 – больше 60%. По городу количество новых случаев увеличилось на 26% - было 416. Среди заболевших на прошлой неделе 35 детей и 13 медработников.