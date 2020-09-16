В Сумах коронавирус забирает молодых Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За прошлую неделю в Сумах умерло 7 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это люди в возрасте 38, 46, 63 и 64 года. Всего по области за неделю было 12 летальных случаев.