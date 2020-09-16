На Сумщине тоже обновился суточный рекорд по коронавирусу Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- За сутки на Сумщине подтверждено 141 случай коронавирусной болезни (это очередной рекорд, предыдущий был 123 – Ред.), - поделилась она. – Всего 3813 случаев. 63 человека умерло. 1641 выздоровели. Заболело 259 медработников.