Сумы хотят купить ПЦР-лабораторию Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Исходя из того, что некоторым сумчанам приходится ждать по 5-7 дней на результаты ПЦР-теста на коронавирус, мы решили купить ПЦР-лабораторию, - сообщила она. – Мы рассмотрели все возможные варианты ее размещения. Нам были выделены средства из городского бюджета для приобретения оборудование, которое уже на этой неделе будет поставлено. Эта лабораторию пройдет аккредитацию, внесутся изменения в лицензию, и мы начнем проведение этих исследований для горожан в горбольнице № 4 на базе бакериологической лаборатории.

- Давайте сделаем это за неделю, - дал поручение мэр Сум Александр Лысенко.

- Будем стараться.