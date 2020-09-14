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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15545

Включение горячей воды трети Сум снова перенесли

Вопрос поднимался сегодня, 28 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Надежда Григорьевна, скажите мне, пожалуйста, по горячей воде, - обратился мэр к замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» г-же Покутней.

- В соответствии с договоренностями между вами, Васюниным Дмитрием Геннадиевичем (гендиректор ООО «Сумытеплоэнерго» - Ред.) и «Сумским НПО» горячее водоснабжение потребителям  КСПУ будет возобновлено с 1 октября, - ответила она. – Сегодня приступаем к подключению нагрузки тепловых сетей к Сумской ТЭЦ. Также будем выполнять наладочные работы.

- Все договорные отношения вы уже оформили?

- Да, этот вопрос на контроле у Васюнина Дмитрия Геннадиевича.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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