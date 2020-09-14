Включение горячей воды трети Сум снова перенесли Вопрос поднимался сегодня, 28 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Надежда Григорьевна, скажите мне, пожалуйста, по горячей воде, - обратился мэр к замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» г-же Покутней.

- В соответствии с договоренностями между вами, Васюниным Дмитрием Геннадиевичем (гендиректор ООО «Сумытеплоэнерго» - Ред.) и «Сумским НПО» горячее водоснабжение потребителям КСПУ будет возобновлено с 1 октября, - ответила она. – Сегодня приступаем к подключению нагрузки тепловых сетей к Сумской ТЭЦ. Также будем выполнять наладочные работы.

- Все договорные отношения вы уже оформили?

- Да, этот вопрос на контроле у Васюнина Дмитрия Геннадиевича.

На прошлой неделе (23 сентября) мэр Сум Александр Лысенко обещал, что горячую воду потребителям Котельной Северного узла включат в течение 3-5 дней, но не сложилось…