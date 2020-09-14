Включение горячей воды трети Сум снова перенесли

- Надежда Григорьевна, скажите мне, пожалуйста, по горячей воде, - обратился мэр к замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» г-же Покутней.
- В соответствии с договоренностями между вами, Васюниным Дмитрием Геннадиевичем (гендиректор ООО «Сумытеплоэнерго» - Ред.) и «Сумским НПО» горячее водоснабжение потребителям КСПУ будет возобновлено с 1 октября, - ответила она. – Сегодня приступаем к подключению нагрузки тепловых сетей к Сумской ТЭЦ. Также будем выполнять наладочные работы.
- Все договорные отношения вы уже оформили?
- Да, этот вопрос на контроле у Васюнина Дмитрия Геннадиевича.
На прошлой неделе (23 сентября) мэр Сум Александр Лысенко обещал, что горячую воду потребителям Котельной Северного узла включат в течение 3-5 дней, но не сложилось…
На очередной сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение об определении гаранта выплаты долгов за энергоносители дирекции КСПУ перед ООО «Сумытеплоэнерго»,...
На странице мэра Сум Александра Лысенко появилось сообщение о том, что в течение 3-5 дней горячее водоснабжение будет и в...
Горячая вода для трети сумчан появится в конце недели....
Сегодня, 17 сентября, на исполкоме Сумского горсовета рассматривали вопрос «О ходе выполнения решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 28.04.2020...
Котельная Северного промузла снова не готова включить горячую воду в Ковпаковском теплорайоне....