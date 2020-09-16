Зарубил топором: в Сумах жестокого убийцу приговорили к 13 годам лишения свободы Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 58-летнего мужчины, который лишил жизни 30-летнего знакомого.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Сумы. Об исчезновении своего брата в полицию сообщила жительница областного центра. Заявительница рассказала, что ей уже несколько дней неизвестно его местонахождение. Правоохранители оперативно установили, что последний раз пропавшего видели в компании старшего мужчины.

Как выяснилось, младший периодически помогал старшему по хозяйству. В тот день, а именно 1 мая 2020 года, потерпевший пришел в дом к подозреваемому. Они вместе пошли к реке, где между ними возникла ссора. Разъяренный мужчина несколько раз ударил молодого топором по голове. Чтобы избежать наказания - закопал тело неподалеку реки Псел. По словам задержанного, конфликт возник из-за того, что потерпевший потребовал у него деньги.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Приговор человек ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.