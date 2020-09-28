На Сумщине уже 3813 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 28 сентября в Сумской области 3813 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 141 человека (Сумы - 103, Шостка - 3, Конотоп - 8, Ромны - 5, Ахтырка - 2, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 4, Краснопольский р-н - 2, Лебединский р-н - 2, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 63 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1641 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Сумы - 13, Лебедин - 12 Кролевецкий р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 2242 случая заболевания, в Сумском районе - 235, Белопольский район - 117, Бурынский район – 27, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 31, Глуховский район – 23, г. Конотоп - 215, Конотопский район - 60, Краснопольский р-н - 42, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 72, Лебединский р-н - 9, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 80, г. Ахтырка - 98, Ахтырский р-н – 26, Путивльский район – 14, г. Ромны - 109, Роменский район - 58, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 90, г. Шостка - 106, Шосткинский р-н - 6, Ямпольский р-н - 5.