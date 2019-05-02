В Сумах СБУ раскрыла хищение средств, выделенных на реконструкцию фонтана в детском парке

По данным предварительного расследования, к сделке причастен руководитель местной коммерческой структуры в сфере ремонтно-строительных работ.
В 2017 году его предприятие было определено победителем закупки на оказание услуг по реконструкции фонтана на территории детского парка. Для реализации этого проекта подрядчик получил из местного бюджета более 4 миллионов гривен.
Установлено, что во время проведения работ фигурант завысил расходы строительных материалов, а также закупал их ц подконтрольной коммерческой структуры по завышенным ценам.
Противоправное схема нанесла местному бюджету потерь на сумму почти 400 000 гривен.
По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.
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