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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03475

В Сумах СБУ раскрыла хищение средств, выделенных на реконструкцию фонтана в детском парке

Служба безопасности Украины задокументировала незаконное завладение бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию зон отдыха в городском детском парке в Сумах.

По данным предварительного расследования, к сделке причастен руководитель местной коммерческой структуры в сфере ремонтно-строительных работ.

В 2017 году его предприятие было определено победителем закупки на оказание услуг по реконструкции фонтана на территории детского парка. Для реализации этого проекта подрядчик получил из местного бюджета более 4 миллионов гривен.

Установлено, что во время проведения работ фигурант завысил расходы строительных материалов, а также закупал их ц подконтрольной коммерческой структуры по завышенным ценам.

Противоправное схема нанесла местному бюджету потерь на сумму почти 400 000 гривен.

По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Разоблачение сделки проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.

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