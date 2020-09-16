В Сумах водоканал «изощренно пытает» работников КСПУ Котельная Северного промузла из-за долгов осталась без воды.

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх.

- Александр Николаевич, у нас серьезная проблема с необеспечением водой, - обратился он к мэру Сум. – Водоканал 21 сентября на внешнем колодце перекрыл воду. И люди не имеют возможности ни попить, ни помыться после работы, ни, извините, сходить в туалет. Более того изощренная пытка, так сказать…

Дальше соединение прервалось и беседу вели мэр Сум Александр Лысенко и директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

- Анатолий Григорьевич, после аппаратки мы с вами посоветуемся, - обратился мэр к директору водоканала. – Я понимаю, что вас отключает «Сумыоблэнерго» за то, что вы включаете завод из-за долгов. У них сейчас проблемы и с вами, и с «Сумыоблэнерго». Давайте выходить из ситуации последовательно и взвешенно. Я думаю, мы с вами посоветуемся и примем правильные решения…

Потом связь восстановилась и Николай Жовтобрюх показал, что к нему пришли представители коллектива, чтобы показать, что они не довольны ситуацией с отсутствием воды.

- Они спрашивают, когда будет вода и когда будут нормальные человеческие условия?

- Когда будет уплачены 17 млн грн долга, чтобы у меня весь город был с водой и канализацией, - ответил Анатолий Сагач. – За три года.

- Я говорю не с вами, а с мэром, - прервал его г-н Жовтобрюх.

- Вам нужно решать этот вопрос с вашим руководством, - ответил мэр. – Мы не можем оставить без воды весь город.

- Население должно КСПУ 60 млн грн, государство – больше 100 млн грн за разницу в тарифах , - парировал тот. – Несмотря на это, коллектив настроен вовремя подать отопление. Есть же суды, пускай в правовом порядке решают вопрос с объединением.

- Есть уже решения судов, выполняйте их, - возразил А.Сагач.

- Пришлите кого-нибудь, чтобы объяснить это людям, - обратился Н.Жовтобрюх. – Как им готовить котельную к отопительному сезону.

- Вам нужно решать этот вопрос с вашим руководством, - повторил мэр. – Будьте ответственным руководителем.