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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48206

Мэр Сум продолжает раздавать обещания

Мэр Сум Александр Лысенко предложил установить в следующем году 100 детских и спортплощадок, отремонтировать 100 лифтов и заняться дворами школ, детсадов и больниц.

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания.

- Я обращаюсь к директору департамента финансов учесть в бюджете следующего года установку 100 детских спортивных площадок, - начал он. – Директору департамента инфраструктуры – в следующем году мы должны капитально отремонтировать 100 лифтов, в том числе и по софинансированию с жителями. Управлению капитального строительства – в следующем году 50 на 50 евродворы будем делать в жилом секторе и в школах, детсадах и больницах. Средства будут, в том числе и те, которые вернутся с выведенных облсоветом с территории города своих предприятий.

Напомним: за 6 лет «команда Лысенко», согласно бигбордам, установила 250 детских и спортивных площадок (примерно 40 в год), так что на лицо увеличение в 2,5 раза. Ждем…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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