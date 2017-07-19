Мэр Сум продолжает раздавать обещания Мэр Сум Александр Лысенко предложил установить в следующем году 100 детских и спортплощадок, отремонтировать 100 лифтов и заняться дворами школ, детсадов и больниц.

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания.

- Я обращаюсь к директору департамента финансов учесть в бюджете следующего года установку 100 детских спортивных площадок, - начал он. – Директору департамента инфраструктуры – в следующем году мы должны капитально отремонтировать 100 лифтов, в том числе и по софинансированию с жителями. Управлению капитального строительства – в следующем году 50 на 50 евродворы будем делать в жилом секторе и в школах, детсадах и больницах. Средства будут, в том числе и те, которые вернутся с выведенных облсоветом с территории города своих предприятий.

Напомним: за 6 лет «команда Лысенко», согласно бигбордам, установила 250 детских и спортивных площадок (примерно 40 в год), так что на лицо увеличение в 2,5 раза. Ждем…