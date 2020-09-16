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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

28 сентября в 1:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Московская в с. Куземин Ахтырского района.

На место происшествия сразу прибыли местная пожарная команда с.Куземин, дополнительно преодолев расстояние в 32 км из районного центра приехало отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных горела кровля на площади до 5кв.м. Благодаря своевременному вызову и оперативной работе спасателей в 01:44 пожар удалось локализовать, а материальный ущерб свести к минимуму. В 2:20 - пожар ликвидировали.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Общество Пожар

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