Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

На место происшествия сразу прибыли местная пожарная команда с.Куземин, дополнительно преодолев расстояние в 32 км из районного центра приехало отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия пожарных горела кровля на площади до 5кв.м. Благодаря своевременному вызову и оперативной работе спасателей в 01:44 пожар удалось локализовать, а материальный ущерб свести к минимуму. В 2:20 - пожар ликвидировали.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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