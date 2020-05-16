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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29213

На Сумщине пиротехники обезвредили 2 авиабомбы

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 2 фугасные авиационные бомбы (ФАБ-50).

А также 6 артиллерийских снарядов (152, 122, 76-мм), 2 минометных мины (120, 50 мм) времен Второй мировой войны. Данные взрывоопасные предметы были обнаружены в Тростянецком, Ахтырском, Шосткинском, Великописаревском, Кролевецком, Роменском районах и г. Шостка.

Боеприпасы люди встречали в разных местах - в лесу, в лесополосах, на полях, на открытой территории, вблизи водоема. Всего с начала года в области зафиксировано 336 случаев обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102». Помните, обезвреживание данных боеприпасов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Устаревшие боеприпасы

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