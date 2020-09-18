Ахтырчанка потеряла 25 тысяч грн после разговора с псевдобанкиром

В Ахтырский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили с ее счетов более 25 000 гривен. По словам потерпевшей, со скрытого номера на ее мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Сначала это был якобы автоответчик, однако когда она начала отвечать на вопросы, то разговор продолжил мужчина. Он сообщил, что произошел технический сбой, в результате которого обе ее карты могут быть заблокированы. Войдя в доверие, неизвестный узнал всю конфиденциальную информацию по карте и пообещал устранить проблемы.
Уже через несколько минут на мобильный телефон заявительницы поступили смс-сообщения о снятии с ее счетов наличности на сумму 25 400 гривен.
Полицейские по факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и еще раз предостерегают граждан от необдуманных шагов при общении с незнакомцами. Будьте внимательными и осторожными, особенно когда речь идет о ваших сбережения и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Именно в такую ловушку попала жительница Шостки, которая поверила телефонным собеседникам и отдала «посsльному» более 20000 гривен на якобы срочную...
Еще одной жертвой мошенников стал житель Ахтырского района. Попытка приобрести дизельное топливо через сеть Интернет обернулась для 22-летнего мужчины потерей...
Пенсионерка пыталась помочь «дочке», которая якобы попала в дорожную аварию и нуждалась в срочной операции....
За непривлечение «внука» к мифической уголовной ответственности старушка отдала мошенникам все семейные сбережения....
Женщина стала жертвой известной мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП»....