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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50127

Ахтырчанка потеряла 25 тысяч грн после разговора с псевдобанкиром

Очередной жертвой злоумышленников стала 36-летняя ахтырчанка, которая продиктовала неизвестному собеседнику секретные данные своих банковских карт, в результате чего потеряла все сбережения.

В Ахтырский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные похитили с ее счетов более 25 000 гривен. По словам потерпевшей, со скрытого номера на ее мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Сначала это был якобы автоответчик, однако когда она начала отвечать на вопросы, то разговор продолжил мужчина. Он сообщил, что произошел технический сбой, в результате которого обе ее карты могут быть заблокированы. Войдя в доверие, неизвестный узнал всю конфиденциальную информацию по карте и пообещал устранить проблемы.

Уже через несколько минут на мобильный телефон заявительницы поступили смс-сообщения о снятии с ее счетов наличности на сумму 25 400 гривен.

Полицейские по факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и еще раз предостерегают граждан от необдуманных шагов при общении с незнакомцами. Будьте внимательными и осторожными, особенно когда речь идет о ваших сбережения и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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